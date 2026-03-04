Eurodance euforija u Poratu: Back to the 2000’s ponovno rasplesao Split

Drugo izdanje partya Back to the 2000’s u klubu Porat potvrdilo je ono što su mnogi već naslućivali — Splićani itekako vole eurodance.

Projekt splitskog DJ-a Cliff Van Delort još je jednom okupio brojne zaljubljenike u elektroničku glazbu 2000-ih. Večer je bila ispunjena energijom, nostalgijom i hitovima koji su obilježili jednu eru — od Scooter i Darude do DJ Sash! i drugih velikana eurodance scene.

Posebnost projekta leži u njegovoj dinamičnoj postavi. Uz Cliffa, koji stoji iza same ideje, svaki put nastupaju dva nova DJ gosta. Ovoga puta publiku su rasplesali Lookis i Yannessy, donoseći svježu energiju i dodatnu dimenziju večeri.

Zbog odličnog odaziva već se govori o novom partyju početkom ljeta, a uspjeh splitskog izdanja otvorio je vrata i zagrebačkoj publici. Back to the 2000’s stiže 5. lipnja 2026. u kultni klub Boogaloo.

Tko će tada stati uz DJ pult zajedno s Cliffom Van Delortom, ostaje za vidjeti.

