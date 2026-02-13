Enis Bešlagić je shrvan nakon velike tragedije, njegova objava tjera suze na oči

Glumac Enis Bešlagić oglasio se nakon teške prometne nesreće koja se dogodila u centru Sarajeva.

'Sarajevo... Bol, tuga, mladosti naša oprosti', napisao je uz emotikon slomljenog srca.

Njegova objava rastužila je mnoge. Podsjetimo, tramvaj koji je prometovao iz smjera Željezničkog kolodvora prema Baščaršiji iskliznuo je iz tračnica i udario u stanicu, nakon čega je jedna osoba smrtno stradala, dok je više osoba ozlijeđeno. Među njima je i 17-godišnja djevojka, kojoj je nakon nesreće amputirana noga te je životno ugrožena.

Vozač tramvaja je uhićen dok se istraga o okolnostima tragedije nastavlja, objavili su petak iz sarajevske policije. Mediji su ranije objavili kako je vozač tramvaja nakon nesreće odmah prebačen na Psihijatrijsku kliniku. Tamo je navodno izjavio kako se ničega ne sjeća. Istragu o nesreći i dalje vodi županijsko tužiteljstvo, a ona uključuje i vještačenje tramvaja koji je pri ulasku u zavoj iskliznuo s tračnica, porušio zaštitnu ogradu na stajalištu i završio na cesti, piše Story.