Emotivni trenutak: Sara Pukanić izgovorila sudbonosno ‘da’

U subotu se u Zagrebu udala Sara Pukanić, fotografkinja i kći pokojnog Ive Pukanića.

Sudbonosno ‘da’ izgovorila je u uskom krugu najbližih osoba svom dugogodišnjem partneru Marku Kasalu. Fotografije vjenčanja pojavile su se na društvenim mrežama.

Za vjenčanje je Sara izabrala elegantnu asimetričnu haljinu u nijansi šampanjca, dok je Marko blistao u klasičnom crnom odijelu.

Par se zaručio početkom ove godine. Marko je pred Saru kleknuo u dalekom Tokiju, a ona nije mogla savladati emocije. 'More je suza isplakala, ali uspio sam razaznati DA', piše uz fotke koje su novopečeni zaručnici zajedno podijelili na društvenoj mreži, a u komentarima su se brzo počele redati čestitke.

Sara je bila 17-godišnja srednjoškolka kada je njezin otac ubijen 23. listopada 2008., a samo četiri godine kasnije ostala je i bez majke.

Od oca je naslijedila ljubav prema fotografiji, a s 28 godina upisala je Akademiju dramske umjetnosti, piše Story.hr.