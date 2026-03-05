Emma Watson ima novog dečka

Nove paparazzi fotografije potaknule su glasine o mogućoj novoj vezi glumice Emme Watson. Na snimkama nastalim u srijedu, 4. ožujka, Watson je viđena kako ljubi meksičkog poduzetnika i milijardera Gonzala Heviju Baillèresa u zračnoj luci, nakon čega su navodno zajedno otišli na piće, a potom i na večeru.

Poljubac u zračnoj luci i nastavak druženja

Prema navodima stranih medija, Emma Watson (35) i Gonzalo Hevia Baillères fotografirani su u intimnom trenutku u zračnoj luci. Ubrzo nakon toga viđeni su kako zajedno odlaze na piće, dok druge fotografije prikazuju par tijekom večere u luksuznom restoranu, piše People.

Isti izvori navode da ovo nije prvi put da su Watson i Baillères viđeni zajedno. Navodno su se prvi put pojavili u istom društvu u Courchevelu, poznatom skijalištu u francuskim Alpama, krajem 2025. godine. Nakon toga, par je navodno viđen i u Punta Miti, slikovitom poluotoku na pacifičkoj obali Meksika, nedaleko od Puerto Vallarte.

Tko je Gonzalo Hevia Baillères?

Gonzalo Hevia Baillères dolazi iz ugledne meksičke poslovne obitelji. Strani mediji povezuju ga s Grupom Bal, konglomeratom koji se povezuje s obitelji Baillères i interesima u rudarstvu, osiguranju, maloprodaji i financijama, uključujući i poznati lanac robnih kuća El Palacio de Hierro.

Prema objavljenim biografskim podacima, Baillères se školovao u Švicarskoj (internat Le Rosey) te u Miamiju, a obrazovanje je nastavio i u Meksiku. Diplomirao je ekonomiju na ITAM-u. Trenutno je, prema navodima medija, izvršni direktor (CEO) tvrtke Lok, koju opisuju kao tehnološku kompaniju iz područja umjetne inteligencije.

Prije nego što je povezan s Emmom Watson, Baillères se od 2022. do 2024. godine dovodio u vezu s meksičkom pjevačicom i glumicom Belindom. U medijima se čak nagađalo da njezina pjesma iz 2025. godine "Heterochromia" aludira upravo na Baillèresa, između ostalog i zbog stihova koji upućuju na "old money" pozadinu.

S druge strane, Emma Watson je posljednjih godina najčešće povezivana s Brandonom Greenom, sinom modnog menadžera Sir Petera Greena, o čemu se nagađalo 2022. godine, piše People.

Emma Watson o spojevima: "Olakšanje je kad osoba nije opterećena mojim filmovima"

U rijetkom osvrtu na privatni život, Emma Watson je u rujnu, gostujući u podcastu "On Purpose" voditelja Jaya Shettyja, govorila o tome kakav tip partnera preferira. Istaknula je da joj više odgovara izlaziti s ljudima koji nisu pretjerano upoznati s njezinim glumačkim radom.

Kako je objasnila, lakše joj je kada ne mora dodatno "navigirati" neobičnu dinamiku koja se ponekad stvori oko njezine javne osobe te kada njezin sugovornik nema stalnu "projekciju" nje kao slavne osobe tijekom upoznavanja.