Elle Dvornik otputovala s misterioznim muškarcem

Već neko vrijeme kruže glasine da je Ella Dvornik ponovno zaljubljena.

Na svojim društvenim mrežama objavljuje fotografije s tajanstvenim muškarcem kojeg od milja zove Meštar, ali njegov identitet i dalje uspješno skriva. Sada je podijelila nove objave i otkrila da su zajedno otputovali izvan granica Hrvatske.

“Ustali smo da gledamo izlazak sunca, ali prekrio ga je oblak. Možda nas više posluži vrijeme u Francuskoj”, napisala je Ella uz snimku nastalu u Španjolskoj.

U videu influencerica sjedi na pješčanoj plaži s misterioznim suputnikom, oboje okrenuti leđima kameri.

