Ella Dvornik u halterima

Ella Dvornik otputovala je na Maltu, a s pratiteljima je podijelila emotivnu poveznicu koju taj otok ima s njezinom obitelji. Naime, upravo su ondje njezini roditelji, Danijela i pokojni Dino Dvornik, svojedobno proveli medeni mjesec.

Influencerica i poduzetnica objavila je fotografiju iz slikovitih malteških ulica, pozirajući u razigranoj kombinaciji – crnom sakou, suknji, halterima i s kravatom koja je cijelom izdanju dala pomalo buntovnički pečat. Uz osmijeh i ležernu atmosferu, pokazala je koliko uživa u putovanju.

Malta za Ellu nije samo još jedna destinacija, već mjesto s posebnim značenjem. Povratak na lokaciju na kojoj je započela bračna priča njezinih roditelja probudio je nostalgiju, ali i podsjetio na obiteljske uspomene koje, kako se čini, rado nosi sa sobom.

