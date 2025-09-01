Edo Pezzi: "Sad vidimo koliko Gattuso nije znao"

Radomir Đalović više nije trener Rijeke. Crnogorski stručnjak koji je u prošloj sezoni momčad odveo do naslova u SuperSport HNL-u i SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu rezultatski je loše krenuo u novu sezonu, što je i rezultiralo njegovom smjenom.

Pezzi: Sramotan potez Rijeke

Momčad bi trebao preuzeti Victor Sanchez (49), španjolski trener koji je nedavno vodio ljubljansku Olimpiju. Splitski novinar Edo Pezzi za HRT analizirao je otkaz Đaloviću: "To je sramota. Konstatacija da su igrači jučer igrali i za Đalovića je točna.

Zašto bi se mijenjao trener koji osvoji prvenstvo, koji djeluje po svim segmentima dobro, svi ga hvale, napravio je kompaktnu momčad, malo koja ekipa bi se digla nakon 5:0 i odigrala kao jučer Rijeka, koja je bila na pragu pobjede. Prema tome, apsolutno ne razumijem Miškovića, ako on sad odlučuje. Možda on ima neke svoje razloge, ali meni je to tužno. Kakva je to pouka za naše mlade trenere? Đalović apsolutno nije zaslužio smjenu."

"Vidite sad kakav je taj Pukštas"

Pezzi je prokomentirao i Rokasa Pukštasa, koji je zabio dva gola u 2:2 remiju Hajduka protiv Rijeke na Poljudu: "Cijelu prošlu godinu trubio sam da je sramota što Gattuso radi s Pukštasom i nekim drugim igračima, vidite kako je Hajduk igrao, 25 tisuća ljudi je Gattusu pljeskalo, a sad vidimo da mu je trebalo zviždati. Vidite kakav je taj Pukštas, ima nevjerojatnu energiju, prodornost, šut i glavu, a nije mogao dobiti priliku.

Srećom je došao Garcia pa je to shvatio, i za njega i za Šegu i za Bambu, pa tu zadnju liniju, vidite kako trener može puno napraviti ako zna, a ako ne zna, Bože moj, rezultat ne može biti bolji. Hajduk je prošle sezone darovao titulu, Hajduka je vodio trener koji nije znao. Živi se na igri i rezultatima, a ova momčad već sliči šampionskoj, vidjet ćemo kako će to ispasti."