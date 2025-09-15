Dvojica dilera 'pala' u Metkoviću, jedan angažirao maloljetnu djevojku za prijenos droge

Policijski službenici Policijske postaje Metković su u proteklih nekoliko dana dvije osobe kazneno prijavili zbog nabavljanja droge s ciljem njene dalje preprodaje konzumentima s područja Metkovića i okolice.

U prvom su slučaju, temeljem prethodno prikupljenih informacija, koristeći službenog psa za detekciju droga na skrivenoj lokaciji zemljišta u Opuzenu pronašli 89 grama kokaina.

Utvrđeno je da droga pripada 25-godišnjaku s područja Splitsko-dalmatinske županije koji je uhićen i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno kako je drogu nabavio, potom i sakrio na spomenutoj lokaciji, a sve kako bi je dalje prodavao konzumentima s područja Metkovića.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a potom je odveden kod sudca istrage Županijskog suda u Dubrovniku koji mu je odredio istražni zatvor.

U drugom su slučaju, u petak, 12. rujna, uhitili 25-godišnjaka za kojeg je postojala osnovana sumnja da se bavi preprodajom marihuane i metamfetamina.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičeni nabavljao veće količine spomenute droge koju je potom vagao, prepakiravao i prodavao konzumentima droge na širem području grada Metkovića.

Također je utvrđeno kako je osumnjičeni angažirao svoju maloljetnu djevojku da od nepoznatog prodavatelja preuzme preko 50 grama marihuane i potom je prenese u Metković nakon čega joj je dao na uživanje neutvrđenu količinu droge metamfetamin.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama i kazneno djelo omogućavanja trošenja droga u svezi kaznenog djela povrede djetetovih prava osumnjičeni 25-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu, a potom je odveden kod sudca istrage Županijskog suda u Dubrovniku koji mu je odredio istražni zatvor.