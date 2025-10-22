DVOJE MLADIH MRTVO U PUCNJAVI Obična svađa prerasla u krvavi obračun

U krvavom okršaju kod Drača u Albaniji došlo je do tragičnog sukoba u kojem su dva mladića izgubila život. Kako prenose albanski mediji, Aranit Kurti (23) i Flori Paluçi (33) smrtno su stradali nakon što je došlo do pucnjave u kafiću koji se nalazi uz benzinsku postaju, prenose 24sata.

Prema priopćenju albanske policije, oko 1:45 sati ujutro došlo je do sukoba. Istraga je pokazala da je Flori Paluçi pucao i usmrtio Aranita Kurtija, nakon čega je Palućija ubio D.P. (21), koji je potom pobjegao s mjesta događaja. Policija je za njim raspisala potjernicu i provodi intenzivnu potragu.

Na terenu je poseban istražni tim pod vodstvom tužitelja, koji nastavlja prikupljati dokaze i pokušava utvrditi sve okolnosti sukoba te eventualne druge osobe uključene u incident.

Prema neslužbenim informacijama iz istrage, sve je počelo banalno, dvojica mladića ušla su u kafić i zatražila da im konobar napravi kavu. Konobar im je rekao da to nije moguće jer je aparat za espresso bio isključen. Uslijedila je svađa, u koju se umiješao muškarac koji je u tom trenutku sjedio u lokalu.

Verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički, a potom i u razmjenu hitaca, koja je završila smrću dvojice muškaraca. Konobar, koji je bio u središtu početne prepirke, nije ozlijeđen i, prema policiji, nije bio izravno uključen u obračun.