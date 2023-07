DUGORATSKO LJETO: Folklorna večer u Sumpetru, smijeha, plesa i pjesme ne nedostaje

U sklopu “Dugoratskog ljeta” ovog vikenda su dugoraćani imali, a večeras se i nastavlja zanimljiv i bogat program događanja u malim mjestimaopćine Dugi Rat.

U petak, 07.07., u 21 h u Dugom Ratu, u parku u lučici odigrala se izvrsno posjećena Dječja predstava “Klaunovske ludorije” u izvedbi kazališne udruge “Ritam igre”.

U subotu, 08.07., u 20.30 h u Dugom Ratu, u parku u lučici, uživali smo u zvucima klapske pjesme na "Večeri klapskih pjesama" uz nastupe ženske klape “Orca” iz Splita i muške klape “Batuda” iz Dugog Rata.

U svetu, a odnedavno i neradnu nedjelju, 09.07., u 21.00 h u lučici u Sumpetru održati će se “Folklorna večer” Kulturno umjetničkog društva DALMACIJA Dugi Rat koji će svojom plesnom umjetnošću i ljepotom starih narodnih nošnji osvježiti i uljepšati vrelu večer prisutnima u sumpetarskoj luci.

No to nije sve, u nedjelju u Dugom Ratu, u parku u lučici održat će se treća Plesna večer “Zumba za djecu i odrasle” uz Plesni studio Step i naše Žilićke. Svi su pozvani na ples u ljetnom ritmu, a prema rasporedu: ples za djecu od 19 do 19:45 h, dok je ples za odrasle poslije 20 h.

Prošetajte ovaj vikend u dugoratski park u lučici ili do sumpetarske luke.

Zasigurno Vam neće nedostajati smijeha, plesa i pjesme.