Dugopolje sve bliže HNL-u

U prvoj utakmici vikend programa 22. kola Prve nogometne lige, kako glasi naziv za drugi rang hrvatskog nogometa, Dugopolje je na domaćem terenu s 2:1 pobijedilo Cibaliju. Krajem prvog poluvremena Vinkovčani su došli u vodstvo, ali domaćini su u nastavku uspjeli preokrenuti.

Igrala se 40. minuta kada je Karlo Stapić poentirao za 0:1. Nakon toga smo vidjeli nekoliko promjena u oba sastava prije nego li je Mijo Caktaš sredinom drugog poluvremena, u 67. minuti, izjednačio rezultat.

Kada se već činilo da će susret završiti podjelom bodova, još jedan bivši igrač Hajduka, Andrija Balić, u 89. minuti je postigao zgoditak vrijedan tri boda.

Dugopolje je sada izbilo na prvo mjesto, ali kolo je praktički tek počelo i treba vidjeti kako će odigrati vodeći Rudeš i trećeplasirane Sesvete, piše Gol.hr.