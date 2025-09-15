Dugogodišnji načelnik općine poginuo u nesreći s traktorom, mještani u šoku

Dugogodišnji načelnik zagorske općine smrtno je stradao tijekom vikenda za vrijeme obavljanja radova u polju.

Varaždinska policija izvijestila je o nesreći u kojoj je smrtno stradao vozač traktora. Nesreća se dogodila u subotu, 13. rujna, oko 13:30 u Ulici Grofova Drašković u Bednji.

Kako navode, 75-godišnji muškarac upravljao je traktorom s pridodanom prikolicom, krećući se livadom. Dolaskom na nizbrdicu traktor se počeo nekontrolirano kretati uslijed čega je vozač pao s traktora.

Traktor je zatim prednjim lijevim kotačem prešao preko muškarca, nakon čega se zaustavio, a vozač je ostao između prednjih i stražnjih kotača, piše Dnevnik.hr.

Tijelo muškarca prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin, gdje će biti izvršena obdukcija.

Tuga za dugogodišnjim načelnikom

Lokani mediji javljaju kako je u nesreći stradao dugogodišnji načelnik Bednje Mirko Bistrović.

Mirko Bistrović bio je član HNS-a, a načelnik općine bio je u trima mandatima punih 12 godina, do 2017. godine, kada je odlučio da se više neće kandidirati.

Od Bistrovića se opraštaju brojni kolege i prijatelji te DVD Bednja, čiji je bio dugogodišnji član i počasni predsjednik, kao i njegova Općina Bednja, iz koje ističu kako će Bistrović ostati zauvijek upisan u povijest njihova kraja.

"Svojim djelima, neumornim radom i prije svega nemjerljivom ljubavlju prema bednjanskom kraju Mirko Bistrović ostat će zauvijek upisan u povijest našega kraja.

Ne samo kao dugogodišnji načelnik, koji je Općinu Bednja i njezine žitelje uvijek stavljao ispred svega, već i kao aktivan član brojnih udruga te kroz svoj veliki doprinos razvoju vatrogastva u našoj općini.

Gdje god je bio, s ponosom je isticao odakle dolazi i govorio o svojoj Bednji. Za sve što je učinio za našu Bednju i naš kraj, uvijek ćemo mu biti zahvalni, kao i generacije koje dolaze", stoji u objavi Općine Bednja.