Dubrovnik najposjećeniji grad na svijetu prema novom istraživanju

Novo svjetsko istraživanje provedeno od strane globalne stranice za usporedbu cijena najma automobila DiscoverCars.com otkrilo je top gradove s najvećim omjerom turista i mještana, piše Morski.hr.

Prema podacima iz spomenutog istraživanja, Dubrovnik u Hrvatskoj je grad s najviše turista u usporedbi s lokalnim stanovnicima u svijetu.

- Ovaj je očaravajući grad posjetilo 6,5 milijuna međunarodnih turista samo prošle godine, a populacija mu je 40 000 stanovnika. To znači da je prošle godine bilo 16 250 turista na 100 mještana. Ako ste trebali dokaz da su povijesni šarm i obalna ljepota Dubrovnika na vrhu liste želja za putovanja, eto ga! Ne iznenađuje nas što je ovaj prekrasan grad na vrhu naše liste jer se ondje može puno toga napraviti i vidjeti - pišu na spomenutoh stranici koja je provela istraživanje.

Kao meteodologiju koristili su izvještaj Euromonitora Top 100 gradskih destinacija 2025. kako bi odabrali gradove pokrivene u članku. Nakon toga su koristili i druge izvore poput turističkih portala ili gradskih web stranica kako bi pronašli podatke o stanovništvu. Zatim su to usporedili s brojem međunarodnih turista koji su gradove posjetili u 2025., koristeći podatke dobivene s Euromonitora.

- Dok je broj turista koji posjećuje grad ogroman, inicijativa grada Dubrovnika pod nazivom “Poštujmo grad” nastoji učiniti turizam više održivim. Grad je poduzeo određene korake u kontroli gomile ljudi kako bi Dubrovnik bio bolje mjesto i za mještane i za posjetitelje - dodaju organizatori istraživanja koji s ponosom objavljuju i tablicu na kojoj se vidi da je naš Dubrovnik "pobijedio" i Veneciju i Firenzu, Lisabon, Atenu...