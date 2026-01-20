Close Menu

Država gradi nove stanove za zaštićene najmoprimce: "Vlada nas iz svojeg hira želi izbaciti van"

U Zagrebu i Splitu grade se nove zgrade, a u Dubrovniku je planirana zgrada sa 70 stanova

Država pokreće program za rješavanje stambenog pitanja zaštićenih najmoprimaca čiji su stanovi nacionalizirani u bivšem sustavu. Cilj je da stvarni vlasnici dođu do svojih nekretnina, a najmoprimci dobiju nove ili obnovljene stanove.

U Zagrebu i Splitu grade se nove zgrade, a u Dubrovniku je planirana zgrada sa 70 stanova. Prvih 58 stanova u Splitu očekuje se dovršetak do ljeta, dok u Zagrebu uskoro kreće izgradnja zgrade sa 152 stana, vrijedne 20 milijuna eura, s rokom izgradnje od 16 mjeseci.

Zaštićeni najmoprimci mogu birati između nekoliko opcija: nagodbe s vlasnicima, isplate, preseljenja, zamjene stanova ili otkupa. Do sada je 300 najmoprimaca već iselilo, a plan je da se do 2030. zbrine preostali dio. Novi stanovi bit će po niskoj, priuštivoj cijeni od 2,06 eura po metru četvornom, piše Dnevnik.

