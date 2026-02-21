Dovršena rekonstrukcija javne rasvjete u istočnom ogranku Ulice kneza Mislava u Svetom Martinu

U istočnom ogranku Ulice kneza Mislava u Svetom Martinu dovršeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u duljini od oko 170 metara, čime je nastavljen kontinuitet ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Podstrana.

Radovima je postojeći sustav rasvjete zamijenjen suvremenim i energetski učinkovitijim rješenjima, čime je osigurana bolja osvijetljenost prometnice i javnih površina te povećana sigurnost svih sudionika u prometu, osobito u večernjim i noćnim satima.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić istaknuo je kako se i kroz manje infrastrukturne zahvate sustavno podiže komunalni standard u svim dijelovima općine.

– Iako se radi o dionici od oko 170 metara, ovakvi projekti imaju konkretan i vidljiv učinak na kvalitetu života naših mještana. Nastavljamo s ravnomjernim ulaganjima u sva naselja, vodeći računa o sigurnosti, funkcionalnosti i dugoročnoj održivosti komunalne infrastrukture – poručio je načelnik Dropuljić.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 30.000,00 eura s PDV-om.

Iz Općine najavljuju nastavak ulaganja u modernizaciju javne rasvjete i ostale komunalne projekte s ciljem daljnjeg unaprjeđenja životnih uvjeta na području Podstrane.