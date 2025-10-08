Doktorica otkriva simptome smrtonosne bolesti jetre koje ne smijemo ignorirati

Procjenjuje se da milijuni odraslih diljem svijeta imaju masnu jetru, a većina toga nije ni svjesna. Gotovo 96 posto odraslih s nealkoholnom masnom jetrom (NAFLD) ne zna da ima to stanje. Liječnica interne medicine iz Toronta, dr. Siobhan Deshauer, ističe da je bolest jetre teško prepoznati jer se simptomi poput umora i mučnine lako zamijene s drugim problemima. "Jetra može slati signale kroz neočekivane dijelove tijela - čak i kroz vaše nokte", objašnjava dr. Deshauer za Daily Mail.

Bolest jetre može imati različite uzroke, od virusnih infekcija i prekomjerne konzumacije alkohola do metaboličkih i genetskih poremećaja. Kod nealkoholne masne jetre uzrok je najčešće metabolička disfunkcija povezana s pretilošću, inzulinskom rezistencijom, dijabetesom tipa 2, visokim kolesterolom i povišenim tlakom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Promjene u općem zdravlju često se prve pojave na noktima - i bolest jetre nije iznimka", kaže dr. Deshauer, koja u svojim pregledima obraća pozornost na niz vanjskih znakova povezanih s funkcijom jetre.

Prema liječnici, simptomi bolesti jetre koje ne smijemo ignorirati su:

Zadebljanje noktiju

Natečen trbuh

Proširene vene oko pupka

Varikoziteti jednjaka (proširene vene u donjem dijelu jednjaka)

Palmarni eritem (crveni dlanovi)

Paučasti angiomi (crvene vaskularne lezije na koži koje izgledaju kao pauci)

Gubitak mišića na šakama/sljepoočnicama

Dupuytrenova kontraktura (zadebljanje tkiva dlana)

Asterixis ("lepršavi" trzaji ruku uzrokovani gubitkom mišićnog tonusa kod bolesti jetre)

Fetor hepaticus (ustajao zadah koji nastaje zbog nakupljanja toksičnih spojeva kod teškog oštećenja jetre)

Žutica

Lako nastajanje modrica/krvarenje

Muehrckeove linije (vodoravne bijele crte ispod nokta)

Terryjevi nokti (nokti potpuno blijede boje zbog promjena u tkivu).

"Jedan od prvih znakova koji provjeravam su Muehrckeove linije - vodoravne bijele crte u tkivu ispod nokta; kad pritisnete nokat, linije privremeno nestanu", navodi dr. Deshauer. Dodaje i da "nokti mogu postati sablasno bijeli", što se naziva Terryjevim noktima, dok zadebljanje ili zaobljenost noktiju može ukazivati na kronične probleme s jetrom.

"Ljudi često misle da je osoba trudna, ali riječ je o ascitesu - nakupljanju tekućine u trbuhu zbog ožiljaka na jetri. Kod težih slučajeva krv se zbog oštećenja jetre preusmjerava, pa sitne vene oko pupka nabreknu i tvore mrežasti uzorak koji zovemo caput medusae", kaže liječnica.

Crvenilo dlanova i male crvene točkice s vidljivim žilicama (spider nevi) upućuju na povišene razine estrogena. "Kad jetra zatajuje, tijelo počinje razgrađivati mišiće za energiju", objašnjava dr. Deshauer, što se može vidjeti kao stanjivanje šaka i sljepoočnica.

Tu su i znakovi poput Dupuytrenove kontrakture, nevoljnih trzaja ruku (asterixis) i specifičnog zadaha. U uznapredovalim fazama pojavljuju se žutica te lako stvaranje modrica i krvarenja jer jetra više ne proizvodi tvari potrebne za zgrušavanje krvi.

Prepoznavanje ranih znakova bolesti jetre ključno je za pravovremeno liječenje i očuvanje zdravlja.