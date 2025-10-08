Doktorica otkriva simptome smrtonosne bolesti jetre koje ne smijemo ignorirati

Procjenjuje se da milijuni odraslih diljem svijeta imaju masnu jetru, a većina toga nije ni svjesna. Gotovo 96 posto odraslih s nealkoholnom masnom jetrom (NAFLD) ne zna da ima to stanje. Liječnica interne medicine iz Toronta, dr. Siobhan Deshauer, ističe da je bolest jetre teško prepoznati jer se simptomi poput umora i mučnine lako zamijene s drugim problemima. "Jetra može slati signale kroz neočekivane dijelove tijela - čak i kroz vaše nokte", objašnjava dr. Deshauer za Daily Mail.
Bolest jetre može imati različite uzroke, od virusnih infekcija i prekomjerne konzumacije alkohola do metaboličkih i genetskih poremećaja. Kod nealkoholne masne jetre uzrok je najčešće metabolička disfunkcija povezana s pretilošću, inzulinskom rezistencijom, dijabetesom tipa 2, visokim kolesterolom i povišenim tlakom.
"Promjene u općem zdravlju često se prve pojave na noktima - i bolest jetre nije iznimka", kaže dr. Deshauer, koja u svojim pregledima obraća pozornost na niz vanjskih znakova povezanih s funkcijom jetre.
Prema liječnici, simptomi bolesti jetre koje ne smijemo ignorirati su:
- Zadebljanje noktiju
- Natečen trbuh
- Proširene vene oko pupka
- Varikoziteti jednjaka (proširene vene u donjem dijelu jednjaka)
- Palmarni eritem (crveni dlanovi)
- Paučasti angiomi (crvene vaskularne lezije na koži koje izgledaju kao pauci)
- Gubitak mišića na šakama/sljepoočnicama
- Dupuytrenova kontraktura (zadebljanje tkiva dlana)
- Asterixis ("lepršavi" trzaji ruku uzrokovani gubitkom mišićnog tonusa kod bolesti jetre)
- Fetor hepaticus (ustajao zadah koji nastaje zbog nakupljanja toksičnih spojeva kod teškog oštećenja jetre)
- Žutica
- Lako nastajanje modrica/krvarenje
- Muehrckeove linije (vodoravne bijele crte ispod nokta)
- Terryjevi nokti (nokti potpuno blijede boje zbog promjena u tkivu).
"Jedan od prvih znakova koji provjeravam su Muehrckeove linije - vodoravne bijele crte u tkivu ispod nokta; kad pritisnete nokat, linije privremeno nestanu", navodi dr. Deshauer. Dodaje i da "nokti mogu postati sablasno bijeli", što se naziva Terryjevim noktima, dok zadebljanje ili zaobljenost noktiju može ukazivati na kronične probleme s jetrom.
"Ljudi često misle da je osoba trudna, ali riječ je o ascitesu - nakupljanju tekućine u trbuhu zbog ožiljaka na jetri. Kod težih slučajeva krv se zbog oštećenja jetre preusmjerava, pa sitne vene oko pupka nabreknu i tvore mrežasti uzorak koji zovemo caput medusae", kaže liječnica.
Crvenilo dlanova i male crvene točkice s vidljivim žilicama (spider nevi) upućuju na povišene razine estrogena. "Kad jetra zatajuje, tijelo počinje razgrađivati mišiće za energiju", objašnjava dr. Deshauer, što se može vidjeti kao stanjivanje šaka i sljepoočnica.
Tu su i znakovi poput Dupuytrenove kontrakture, nevoljnih trzaja ruku (asterixis) i specifičnog zadaha. U uznapredovalim fazama pojavljuju se žutica te lako stvaranje modrica i krvarenja jer jetra više ne proizvodi tvari potrebne za zgrušavanje krvi.
Prepoznavanje ranih znakova bolesti jetre ključno je za pravovremeno liječenje i očuvanje zdravlja.