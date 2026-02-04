Dobrota na djelu u Trogiru: Novčanik vraćen na kućni prag – s dokumentima, novcem i karticama

Gradski radio Trogir objavio je informaciju o izgubljenom novčaniku zelenkaste boje ispred CB Baketina u Trogiru. U novčaniku su se nalazili osobni dokumenti, novac i kartice na ime Marije Vukman, a objava je podijeljena "u nadi da će se pronaći pošteni nalaznik i da će se novčanik vratiti vlasnici".

Danas se redakciji javila Marija Vukman, kako navode iz Gradskog radija Trogir, "vidno dirnuta i iskreno oduševljena". Ispričala je da ju je po povratku kući u Seget Vranjicu dočekalo iznenađenje.

"Po dolasku kući u Seget Vranjicu, na samom pragu ulaznih vrata dočekao me moj izgubljeni novčanik, i to s kompletnim sadržajem", poručila je Vukman.

Prema objavljenim informacijama, osoba koja je pronašla novčanik nije samo sačuvala sve što je bilo unutra, nego ga je i osobno donijela na kućnu adresu vlasnice.

Tihi čin dobrote bez traženja priznanja

"Ovaj tihi, ali iznimno snažan čin ljudske dobrote" – kako su ga opisali iz Gradskog radija Trogir – pokazuje da među nama i dalje ima onih koji biraju poštenje, nesebičnost i brigu za druge, bez potrebe za pohvalama ili nagradama.

Marija Vukman uputila je iskrenu zahvalu nepoznatom pronalazaču te naglasila koliko joj je taj postupak značio.

"Ovim putem upućujem iskrenu i duboku zahvalu nepoznatom pronalazaču. Ovaj čin mi je vratio vjeru u ljude i uljepšao dane koji su mi, kako mogu reći, započeli u brizi, a završili u zahvalnosti", poručila je.