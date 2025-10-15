Do kada Dalić ostaje izbornik Hrvatske? Evo odgovora

Zlatko Dalić (58) u listopadskom je dijelu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo sljedeće godine odradio 100. utakmicu na klupi Hrvatske. Vodio je nacionalnu momčad do 0:0 protiv Češke, a onda i 101. put sjeo na klupu u pobjedi protiv Gibraltara (3:0) i to u svom Varaždinu.

Kao nagradu za taj uspjeh dobio je, već sada i prije početka Svjetskog prvenstva, povjerenje HNS-a i njegovog predsjednika Marijana Kustića. Naime, kako javljaju Sportske novosti, Dalić će ostati izbornik i nakon SP-a. Usprkos tome što ima ugovor do kraja Svjetskog prvenstva, već sada je neslužbenim kanalima potvrđeno da će ostati na klupi reprezentacije neovisno o rezultatu u Americi.

Dalićevi uspjesi na klupi reprezentacije

2018. - svjetsko srebro

2022. - svjetska bronca

2023. - srebro u Ligi nacija

Dalićev učinak na klupi reprezentacije

101 utakmica

56 pobjeda

20 remija

25 poraza