Djeca na Braču učila o sigurnosti u prometu

Uz svakodnevne nadzore prometa policijski službenici kontinuirano provode i preventivne programe, a posebno edukacije djece i mladih vezano uz sigurnost prometa na cestama. Budući vozači, ali i mali pješaci, aktivno sudjeluju i upijaju informacije koje im na njima prihvatljiv način prezentiraju policijski službenici, a s djecom razgovaraju o tome koliko je u prometu važan oprez i briga za druge.

Organiziranjem natjecanja, edukacijama, cjeloživotnim učenjem o sigurnosti prometa možemo na pozitivan način utjecati na podizanje razine prometne kulture u društvu radi čega policijski službenici ovom segmentu preventivnog rada posvećuju veliku pozornost.

Razgovor i predavanje prošlo je za tren uz veseli dječji smijeh

Prometna kultura jednako je važna kao i svaka druga, stoga edukacije provodimo već u vrtićima. Dana 25.09.2025. policijski službenici Policijske postaje Brač razgovarali su s djecom iz Dječjeg vrtića "Zvjezdica" u Bolu.

Vesela grupa djece pripremila je vrlo lijep doček kolegama iz policije. Znatiželjni i veseli sugovornici pokazali su da su do sada od roditelja i odgajateljica stekli dobro znanje kako sigurno prijeći cestu i na što moraju paziti kada idu u vrtić, a uz policijske službenike ponovili su najvažnija prometna pravila. Razgovor i predavanje prošlo je za tren uz veseli dječji smijeh.