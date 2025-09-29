Djeca iz Brnaza posjetila Policiju u Sinju

U povodu obilježavanja Dana policije, Policijsku postaju Sinj posjetila su djeca iz Dječjeg vrtića "Vrapčić" iz Brnaza u pratnji svojih odgajateljica.

Mališane su dočekali policijski službenici koji su ih upoznali s prostorima u kojima svakodnevno rade te s opremom i vozilima kojima se koriste u obavljanju svojih zadaća. Na djeci razumljiv i blizak način objašnjeno im je što sve obuhvaća posao policijskog službenika, kao i na koji način policija svakodnevno skrbi o sigurnosti građana.

Posebno zanimanje kod djece izazvali su policijski motocikl i druga službena vozila, koja su imali priliku razgledati izbliza. Posjet je završio u ugodnom ozračju, a mališani su kao uspomenu na druženje počašćeni prigodnim slatkišima.