DIRH U AKCIJI Najviše posla imali u našoj županiji, evo koliko je kazni naplaćeno

Državni inspektorat (DIRH) od svibnja do kolovoza proveo je 7.308 koordiniranih inspekcijskih nadzora u 1.879 turističkih objekata diljem Hrvatske. Utvrđeno je više od 8.500 povreda propisa, a samo na mjestu izvršenja naplaćeno je 3.154 kazni u iznosu od 852,5 tisuća eura.
Najviše kontrola provedeno je u Splitsko-dalmatinskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U 38,4 posto slučajeva nije bilo nepravilnosti. Za oko 1.760 prekršaja primijenjeno je načelo oportuniteta, subjekti su upozoreni i dobili priliku otkloniti nepravilnosti bez sankcija.
Protiv ostalih podneseno je 246 optužnih prijedloga, doneseno 600 prekršajnih naloga „teških“ gotovo 950 tisuća eura te oduzeta imovinska korist u vrijednosti 131,4 tisuće eura.
Najčešći problemi bili su neispunjavanje minimalnih uvjeta opreme i kategorizacije, nedostatci u higijeni i provedbi HACCP sustava, neisticanje cijena, neregistrirano poslovanje te nepravilnosti kod označavanja hrane.
Poseban naglasak stavljen je na radno pravo, otkriveni su neprijavljeni radnici i nezakonito zapošljavanje državljana trećih zemalja. Na temelju prekršaja vezanih uz radne propise u državni proračun uplaćeno je 667,1 tisuća eura.
Iz DIRH-a zaključuju da su nadzori pokazali kako većina subjekata posluje u skladu sa zakonima, no i da postoji prostor za poboljšanja, dok koordinirani pristup podiže razinu sigurnosti, kvalitete usluge i zaštite radnika.