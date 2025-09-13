Dijete (12) na romobilu izazvalo nesreću. Roditelji prekršajno prijavljeni

U Koprivnici se jučer, 12. rujna, dogodila prometna nesreća koju je prouzročilo 12-godišnje dijete na električnom romobilu. Incident se zbio oko 16:10 sati na Trgu slobode, izvijestila je policija. Prema policijskom izvješću, dijete se kretalo pješačko-biciklističkom stazom te je prilikom neopreznog obilaženja pješaka udarilo u bicikl kojim je iz suprotnog smjera pravilno upravljala 33-godišnjakinja. Srećom, u nesreći nitko nije ozlijeđen.

Policijski službenici privremeno su oduzeli električni romobil, a o cijelom će događaju obavijestiti nadležni zavod za socijalni rad. Protiv roditelja djeteta koje je upravljalo romobilom bit će pokrenut prekršajni postupak. Iz policije su ovim putem još jednom uputili apel svim sudionicima u prometu da poštuju prometne propise radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih.