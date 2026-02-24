Dežulovići traže zabranu najavljenog skupa u Splitu: "Cilj je zastrašivanje naših roditelja"

Boris Dežulović i njegova sestra Branka podnijeli su zahtjev Ministarstvu unutarnjih poslova za zabranu javnog skupa pod nazivom “Operacija Boris Dežulović”, koji je za subotu u Glagoljaškoj ulici u Splitu najavio predsjednik Autohtone Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec, pišu Novosti.

U zahtjevu navode da Boris Dežulović na toj adresi ne živi već 40 godina te da u stanu žive njihovi roditelji, starije osobe narušenog zdravlja. Ističu kako u zgradi ne stanuju javne osobe ni politički akteri te tvrde da je odabir lokacije usmjeren isključivo na zastrašivanje i uznemiravanje obitelji.

Dežulovići upozoravaju da naziv skupa i vizualni materijali organizatora, prema njihovim riječima, sadrže elemente ratne retorike i nacionalne nesnošljivosti te da cilj nije mirno izražavanje mišljenja, nego stvaranje atmosfere linča ispred privatnog doma.

U zahtjevu se pozivaju na nepovredivost doma, pravo na privatnost te praksu Europskog suda za ljudska prava prema kojoj sloboda okupljanja ne podrazumijeva neograničen odabir mjesta prosvjeda, osobito kada je riječ o privatnim adresama.

Osim zahtjeva za zabranu skupa, Boris i Branka Dežulović podnijeli su kaznenu prijavu protiv A-HSP-a i Dražena Keleminca, ustvrdivši da poziv na prosvjed predstavlja prijetnju i oblik zastrašivanja te poticanja na mržnju.

U prijavi navode i da je javna objava kućne adrese njihovih roditelja nezakonita i predstavlja kršenje prava na privatnost, kao i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Podsjetimo, posljednjih tjedana policija je, po prijavama pojedinih udruga, provjeravala adresu prebivališta Borisa Dežulovića, a najavljeni prosvjed dio je šireg konteksta napetosti vezanih uz novinare tjednika Novosti.

O zahtjevu za zabranu skupa odluku treba donijeti nadležno tijelo.