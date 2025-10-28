Davorin Prskalo, svjetski viceprvak u manualnoj terapiji i sportskoj masaži

U talijanskom Lecceu, od 20. do 26. studenog ove godine, održano je tradicionalno Svjetsko prvenstvo u manualnoj terapiji, sportskoj masaži te ostalim kiropraktičarskim disciplinama, na kojem je nastupila i hrvatska reprezentacija te u jakoj konkurenciji ostvarila sjajne rezultate.

Hrvatska reprezentacija nastupila je u iznimno jakom sastavu s vrhunskim manualnim terapeutima i kiropraktičarima, a predvodio ju je Goran Hudoletnjak (master kiropraktik), koji je osvojio tri zlatne medalje i potvrdio da je jedan od najboljih majstora svoje struke u svijetu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Rame uz rame s njim bio je još jedan član hrvatske reprezentacije, Splićanin Davorin Prskalo — nekoć rukometaš, a danas manualni terapeut — koji je osvojio dvije srebrne medalje: u manualnoj terapiji i dubinskoj sportskoj masaži.

Ovaj vrhunski stručnjak, rodom iz Gabele i nekadašnji vrhunski rukometni internacionalac, aktualni je član Jujitsu Croatia Teama i JJK kluba Uragan. Svoje terapeutske vještine pružao je brojnim vrhunskim sportašima, među kojima su borilačka legenda Alistair Overeem, nogometna braća Mario i Luka Vušković te niz poznatih sportaša i javnih osoba.

Uz njega su u sastavu hrvatske reprezentacije nastupili još Gordana Vukadinović Zekić, Mario Starek — koji je proglašen najboljim kineziologom na aktualnom prvenstvu — Senad Ramić i dr.