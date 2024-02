Davor Matijević: "Ujedinjenje ljevice je potrebno, ali ne s Puljkom"

Već neko vrijeme spekulira se o ujedinjenju lijevice zbog nadolazećih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj.

Mnoge stranke lijevog spektra su u pregovorima ili će u nadolazećim danima i mjesecima pregovarati o potencijalnoj koaliciji.

Iako je prosvjed protiv Vlade proteklog vikenda organiziran od mnogih lijevih stranaka među kojima je i stranka Centar pod vodstvom Ivice Puljka, splitski SDP smatra da suradnja s Puljkom ne dolazi u obzir.

Evo što je o svemu rekao Davor Matijević u objavi na Facebook-u.

"Ujedinjenje ljevice je potrebno, ali ne sa Puljkom

Ujedinjenje ljevice je jedino logično u ovom trenutku jer je krajnji trenutak da se sruši ovaj i ovakav HDZ kojeg se srami i svaki pošteni glasač te stranke. Skup u Zagrebu je pokazao da je ljudima dosta i da je vrijeme za promjene. Iskreno se nadam da će doći do sinergije i do zajedničkog izlaska na izbore, a za to je definitivno važno da u tom savezu sudjeluje Možemo. Ujedinjenje bez Možemo jednostavno nema smisla.

Ivica Puljak najglasnije zaziva ujedinjenje u ovom trenutku, ali kod je njega je to ipak iz oportunističkih razloga. Nakon propalih pregovora sa Vanđelićem, nuđenja Jeliću, nakon razlaza sa Dalijom Orešković, ranije Fokusom, IDS-om, GLAS-om, Pranićem, Direktom (bivše Pametno) on jednostavno nema više opciju koja je spremna s njim surađivati. Izbori se bliže, a on po istraživanjima jedino možda prelazi prag u 10.IJ. Naglašavam možda jer mu ni tu mandat nije siguran, a gledao sam ankete.

Ideja ujedinjenja ljevice je postojala i prije zadnjih parlamentarnih izbora, ali Puljci su tada odbili SDP jer „SDP zastupa zadnjih 25 godina politike klijentelizma i trgovine“. Brojni su tekstovi napisani od strane Puljaka u kojima su gazili i vrijeđali SDP te negirali naše vrijednosti. Odnos prema splitskom SDP-u ili splitskom Možemo je pak zasebna priča. 2021.godine suradnju s njim u Gradskom vijeću su započeli: SDP, MOST, Možemo, Pametno te Branka Ramljak. Pitajte danas bilo koju navedenu opciju što misle o Puljcima i suradnji s njima i bit će vam sasvim jasno zašto će se sve podružnice ovih političkih opcija rukama i nogama boriti da do suradnje s njim ne dođe. Jednostavno smo ga upoznali, a ono što smo upoznali je pokazalo da Ivica Puljak upravlja gradom jednako kao HDZ, Kerum čak i SDP u našim najgorim danima, a to nisu nove politike već stare koje nikom više ne trebaju. Trgovina vijećnicima, zapošljavanje prijatelja i stranačkih kolega, pogodovanje donatorima ili krupnom kapitalu kao u pitanju Small malla je nešto što nikome ne treba.

Bitno je smijeniti HDZ, ali je još važnije kako i s kojim ljudima. Vjerujem u rušenje HDZ-a, vjerujem u sinergiju i ujedinjenje ljevice, ali ne treba nam kukavičje jaje koje gleda na ujedinjenje samo kao mogućnost da politički preživi. Uostalom, valjda je svima jasno da prihvaćanje Puljka znači gubitak više političkih opcija ili pojedinaca koji su bili na onoj pozornici na Markovom trgu, a koji također žele ujedinjenje, samo ne s njim. Možete varati neke ljude sve vrijeme i sve ljude neko vrijeme, ali ne možete varati sve ljude svo vrijeme", kazao je Matijević.