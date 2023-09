Danijela Dvornik nije uspjela doći do cilja: "Nije mi žao što sam bila, žao mi je što nisam završila cijelu avanturu''

Danijela Dvornik podijelila je fotografiju Velebita i požalila se pratiteljima kako to za nju nije ipak bila dobra ideja.

"Još uvijek sam pod dojmom Highlandera i pomalo se sve posložilo u mojoj glavi. Nije mi žao što sam bila, jedino mi je žao što nisam završila cijelu avanturu od oko 50 km", napisala je pa objasnila i zašto nije mogla nastaviti do cilja:

"Kad sam saznala da mi od Panosa do Velikog Rujna treba 9 sati, a već je bilo 10 ujutro, a tih 9 sati je mojih 13 do 15 sati, uhvatila bi me noć, a hodanje po tako zahtjevnom terenu po mraku za mene nije bila opcija. To je bio prevelik zalogaj i rizik. Još da sam srela medu po noći... Možda bih preletjela cijelu rutu ili bih postala hrana za medu."

"Dani, mudro si postupila, shvaćam te potpuno", "Trebaš biti ponosna, svaka ti čast", "To je super, važan je prvi korak", "Treba to napraviti, bravo", tješili su je pratitelji u komentarima.

U prethodnoj objavi također je ispričala svoje iskustvo.

"Kuća na leđima, muka u nogama... bilo je hard core. Prvih 18 km teških uspona i još težih spuštanja nekako sam odradila, zadnjih nekoliko kilometara sam plakala i smijala se od muke u isto vrijeme i preklinjala u sebi 'što je meni ovo trebalo' (mjerač kilometara pokazivao je da je put bio dug 22, a ne 18 km). Najviše me bacalo u očaj što se nije vidio kraj puta. Činilo mi se da hodam čitavu vječnost. Svakim stajanjem i skidanjem ruksaka on je postajao sve teži i teži, od milja sam ga zvala mrcina. Staza je bila dovoljno teška i bez ruksaka od 17 kg. Nakon neprospavane noći i grčeva u mišićima odustala sam od idućih etapa od 36 km jer bi to značilo da bi me uhvatila noć mojim tempom hodanja, da riskiram ozljede od umora, a to si ipak nisam htjela priuštiti. Treba znati procijeniti svoje snage i odustati na vrijeme. I ovih 18 kilometara što sam napravila uspjeh je za mene, nešto što je izvan moje zone ugode, nešto što ni u snu nisam mogla sanjati da bih napravila. Sve u svemu, super iskustvo i upoznala sam predivne ljude. Poseban pozdrav ekipi iz Valpova!" napisala je Danijela, piše Dnevnik.hr.