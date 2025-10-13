Danas starta cijepljenje protiv gripe, dostupno 420.000 doza cjepiva

Hrvatski zavod za javno zdravstvo ove godine je naručio trovalentno inaktivirano cjepivo protiv sezonske gripe koje će kao i dosadašnjih godina biti besplatno prvenstveno za osobe koje imaju povećani rizik od teškog oblika gripe i njezinih komplikacija.

Sastav ovogodišnjeg cjepiva protiv gripe sukladan je preporuci Svjetske zdravstvene organizacije za ovu sezonu, a temelji se na rezultatima kontinuiranog praćenja genskih i antigenskih osobina cirkulirajućih virusa gripe u prethodnoj sezoni. Cjepivo protiv gripe za sezonu 2025./2026. sadrži sljedeće cijepne sojeve:

A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-sličan soj

A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-sličan soj

B/Austria/1359417/2021-sličan soj

Evo kada započinje cijepljenje

Uoči sezone gripe 2025./2026. nabavljeno je 420.000 doza cjepiva, koje se ovih dana distribuiraju prema županijskim zavodima za javno zdravstvo.

Cijepljenje protiv gripe započet će polovicom listopada, u većini županija, 13. listopada.

Molimo sve koji se žele cijepiti protiv gripe, a pripadaju nekoj od niže navedenih skupina, da se jave izabranim liječnicima obiteljske medicine i izabranim pedijatrima radi cijepljenja. Cijepljenje će biti omogućeno i u zavodima za javno zdravstvo.

Termin za cijepljenje poželjno je telefonskim putem unaprijed dogovoriti radi izbjegavanja gužvi koje pogoduju širenju COVID-19, ali i drugih respiratornih infekcija.

O mogućnostima cijepljenja u nadležnom Zavodu za javno zdravstvo, ako nemate izabranog liječnika, također molimo da se informirate i zatražite termin telefonom.

Cjepivo protiv COVID-a i cjepivo protiv gripe, osobe starije od 12 godina mogu primiti istovremeno.

Tko se može cijepiti besplatno?

Osobe za koje je cijepljenje besplatno su sljedeće:

osobe životne dobi 65 godina i starije,

štićenici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika (bez obzira na dob, uključujući i djecu), kao i radnici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika,

osobe, uključujući i djecu, s kroničnim oboljenjima, posebice oboljenjima srca i pluća, a posebno djeca s oštećenom plućnom funkcijom (cistična fibroza, kronična astma, bronhopulmonalna displazija) i s kongenitalnim manama,

odrasli i djeca s kroničnim bolestima metabolizma (uključujući dijabetes mellitus), kroničnim bolestima bubrega, hemoglobinopatijama i oštećenjem imunog sustava (uključujući HIV infekciju),

djeca i adolescenti (6 mj. do 18. god.) na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (radi izbjegavanja nastanka Reye sindroma uz influenzu),u slučaju da se neka od osoba za koje je cijepljenje preporučljivo, zbog svog zdravstvenog stanja ne može cijepiti (kontraindikacija), umjesto njih se pod istim uvjetima mogu cijepiti osobe iz njihove bliske okoline, na primjer kućni kontakti (uključujući djecu), osobe koje pružaju kućnu medicinsku njegu i sl.,

zdravstveni radnici,

trudnice

Osobe koje nemaju pravo na besplatno cijepljenje, a koje prepoznaju važnost cijepljenja protiv gripe, mogu se cijepiti kod izabranih liječnika ako osobno nabave/kupe cjepivo na temelju izdanog liječničkog recepta.

Važno je uzeti u obzir sljedeće: prema Zakonu o lijekovima i Pravilniku o propisivanju i izdavanju lijekova na recept, ljekarnici cjepiva mogu izdati samo na liječnički recept. Pri kupnji cjepiva u ljekarni potrebno je imati privatni recept za cjepivo kojeg liječnik propisuje na ime pacijenta i prema uputama izdanim od liječnika i ljekarnika čuvati i prenositi cjepivo na temperaturi hladnjaka.

Također, prijašnjih godina bilo je moguće cijepljenje i u nekim ljekarnama, za više informacija o toj mogućnosti molimo da se obratite telefonski najbližoj ljekarni.