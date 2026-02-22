Danas gotovo ništa ne radi. Evo što morate znati prije odlaska po osnovne namirnice

Ako ste ovu nedjelju, 22. veljače, planirali obaviti kupnju u trgovačkim centrima u Splitu i Dalmaciji – planove ćete morati prilagoditi. Prema dostupnim informacijama, većina šoping-centara u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i u ostatku Dalmacije danas ne radi.

Split i okolica: Centri zatvoreni, u Jokeru trgovine ne rade

U Splitu i okolici danas su vrata zatvorili gotovo svi veći trgovački centri: City Center one Split – ne radi, Mall of Split – ne radi, a Stop Shop Kaštel Sućurac isto ne radi

U Jokeru Split situacija je nešto drugačija: trgovine ne rade, što znači da se klasična kupnja u trgovinama danas ne može obaviti, iako pojedini sadržaji u ovakvim kompleksima ponekad znaju imati drugačiji režim rada.

Ni stanovnici Trogira i Makarske ove nedjelje neće moći u kupnju u trgovačke centre: Spot Mall Trogir – ne radi dok Spot Mall Makarska isto ne radi.

Šibenik: Zatvoreni i Supernova i Dalmare

Slična je situacija i u Šibeniku, gdje su danas zatvorena dva velika šoping-odredišta. Naime, Supernova Šibenik – ne radi, a ni Dalmare Shopping Centar ne radi.

Pojedine pekarnice rade

Iako su trgovački centri većinom zatvoreni, građanima Splita i Dalmacije ipak ostaje alternativa za osnovnu kupnju. Pojedine pekarnice u Splitu i diljem Dalmacije rade i nedjeljom, a svoja radna vremena objavljuju na službenim stranicama, često i po lokacijama.

Za one koji planiraju "brzu nabavku" kruha i peciva, preporuka je prije polaska provjeriti informacije na webu ili društvenim mrežama konkretne pekarnice – jer se radno vrijeme može razlikovati od poslovnice do poslovnice.