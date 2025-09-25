Dan općine Dugopolje obilježen svečanom sjednicom Općinskog vijeća

Svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježen je Dan općine Dugopolje. Program je započeo izvedbom hrvatske himne „Lijepa naša domovino“ u interpretaciji dječje klape Maestral, a potom je minutom šutnje odana počast poginulim hrvatskim braniteljima. Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Alen Smodlaka, nakon čega je prikazan kratki film o razvoju općine.

U obraćanjima su se okupljenima obratili načelnik općine Perica Bosančić, župan Splitsko-dalmatinske županije i izaslanik predsjednika Vlade RH, te u ime predsjednika Hrvatskog sabora saborski zastupnik i gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin.

Svečanosti su prisustvovali brojni gosti i uzvanici, među kojima gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović, načelnici dalmatinskih općina Jakov Vetma, Dinko Bošnjak, Petar Maretić, Ante Baran, ravnatelj Ljekarni SDŽ Ante Mihanović, nekadašnji župan i dugopoljski načelnik Zlatko Ževrnja, bivši općinski načelnik Stanko Balić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir, direktor Čistoće Andrija Čaljkušić te brojni županijski pročelnici.

Godišnje nagrade Općine Dugopolje dobile su udruge Udruga dragovoljaca veterana Domovinskog rata i Udruga hrvatskih branitelja-dragovoljaca domovinsko rata, Ogranak Dugopolje.

Počasnim građninom Dugoplja proglašen je Don Ivan Čubelić.