Dalmatinski klub ima novog trenera

Mirko Labrović novi je trener prve momčadi NK Hrvace. U klub se vraća dobro poznato i iskusno lice koje je već ostavilo dubok trag u povijesti Hrvaca, a od njega se sada očekuje da momčadi pomogne u iznimno zahtjevnoj završnici prvenstva.

Labrović je u svom ranijem mandatu ostvario zapažene uspjehe. Posebno se pamte sezona 2006./07., kada je s Hrvacama osvojio naslov prvaka 4. HNL Jug, kao i sezona 2007./08., u kojoj je klub pod njegovim vodstvom osvojio 3. HNL Jug. Riječ je o treneru s bogatim iskustvom u hrvatskom nogometu, koji je tijekom karijere vodio niz klubova u višim rangovima natjecanja.

Teška borba za ostanak

Pred novim trenerom i momčadi sada je nimalo lagan zadatak. Hrvace se trenutačno nalaze na pretposljednjem mjestu ljestvice, s istim brojem bodova kao i posljednjeplasirana momčad, zbog čega će svaka utakmica do kraja sezone imati posebnu težinu.

U klubu vjeruju kako bi upravo iskustvo, autoritet i poznavanje sredine koje Labrović donosi mogli biti ključni u borbi za ostanak.

Kraj jednog važnog poglavlja

Dolazak Mirka Labrovića ujedno označava i kraj suradnje s dosadašnjim trenerom Grgicom Kovačem. Nakon četiri i pol godine zajedničkog puta, NK Hrvace i Kovač sporazumno su odlučili zaključiti jedno od važnijih razdoblja u novijoj klupskoj povijesti.

U tom razdoblju ostvareni su značajni rezultati, a najveći uspjeh svakako je povijesni plasman Hrvaca u 1. NL, koji je ostvaren upravo pod Kovačevim vodstvom. Taj rezultat ostat će trajno upisan u klupsku povijest kao jedan od najvećih sportskih dosega.

Zahvala Grgici Kovaču

Iz kluba ističu kako je Kovač tijekom svog mandata dao velik doprinos razvoju momčadi i stabilnosti kluba, a njegov rad, predanost i emocija bili su važan dio sportskog napretka Hrvaca kroz protekle sezone.

Od Grgice Kovača oprostili su se uz riječi zahvale za sve što je dao klubu tijekom četiri i pol godine, poželjevši mu puno sreće, zdravlja i uspjeha u nastavku karijere.