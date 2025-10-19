Dalmatinka objavila oglas koji je 'eksplodirao' pa najavila party za razvod: "Prodajem mužev Porsche"

Nakon što je objavila da se razvodi od supruga, Indijca Amana Maheshwarija, Barbara je odlučila prodati njegov Porsche, koji je bio registriran na njezino ime, prenosi Jabuka TV.

-Kad je odlazio u Indiju, rekao je da ga zadržim, ali mi se učinilo poštenije da ga prodam i pošaljem mu novac. Ionako imam drugi automobil koji češće vozim - ispričala je Barbara za Dnevno.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Isprva, oglas za luksuzni automobil nije izazvao gotovo nikakav interes — tek 230 pregleda i jedna ponuda od 22.000 eura, koju je odbila. No, kad su registracija i kasko počeli istjecati, odlučila je stvar preokrenuti.

Tada je došla na ideju koja će joj donijeti besplatnu viralnu reklamu.

Objavila je oglas pod naslovom:

“Prodajem mužev Porsche” i dodala duhovitu napomenu: “Ne prihvaćam zamjene, samo gotovinu – razvodimo se i ne trebaju mi više dva auta.”

Oglas je eksplodirao na internetu — gotovo 37.000 pregleda, više od 50 upita, četiri ozbiljne ponude i čak šest poziva na spoj!

Na kraju je Porsche prodan za 27.500 eura, što je 5.500 eura više od prvotne ponude.

Barbara je svoj potez opisala kao “jednostavan marketing koji uvijek pali”, a društvene mreže su je proglasile kraljicom humora i biznisa.

No, Šibenčanka tu ne staje. Najavila je i maskenbal “Celebrate Divorce” (Proslavi razvod) koji će se održati 30. listopada u restoranu Fidel Gastro u Zagrebu.

-To nije samo zabava, već networking večer pod maskama – sofisticirana proslava novog početka - poručila je Barbara uz osmijeh.