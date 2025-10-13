Dalić: "Reprezentacije nikome neće pobjeći"

Hrvatska je praktički osigurala nastup na novom Svjetskom prvenstvu. Vatreni su dominirali i zasluženo prošli kvalifikacije.

Nakon pobjede u Varaždinu u studio Dnevnika Nove TV stigao je Zlatko Dalić. Izbornik je sa Sašom Lugonjićem prošao niz stvari vezanih za reprezentaciju, a Dalić je otkrio da će Vatreni u ožujku igrati dvije prijateljske utakmice na tlu SAD-a kako bi se što bolje pripremili.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Jako lijepo, riješili smo pitanje dvije utakmice prije kraja. Nismo u stresu zadnjih utakmica, bili smo jako dobri, jučer je to bilo lijepo, kad smo čuli kako je Češka prošla, znali smo što nam treba. Dečki su odradili nikad bolje. Govorili smo o najlošijoj grupi u povijesti, to nije točno, Hrvatska je to zavrijedila nakon svih uspjeha", rekao je Dalić pa odgovorio na pitanje hoće li sada isprobati neke nove igrače.

''Mi znamo njegovu kvalitetu''

"Fokus će biti na rezultatu da pobijedimo u obje utakmice. Bit će šansa da probamo neke igrače. Par stvari nam nedostaje, fali nam brzih igrača, tranzicija prema naprijed, vezni red imamo kvalitetu, a moramo se pojačati u smisli brzine i tražit ćemo igrače, jedva čekamo da se netko pojavi kvalitetan..."

Kako ste vidjeli Marca Pašalića?

"Mi znamo njegovu kvalitetu, ima brzinu i puno toga može napraviti, igra u Americi dobro i vidi se da čini razliku."

Mateo Lisica? Jeste li o njemu razmišljali?

''Mi ga pratimo kao sve druge igrače, a reprezentacije nikome neće pobjeći, na njemu je da ponavlja iz kola u kolo svoju kvalitetu i da mi to registriramo. Nadam se da će netko iz hrvatske lige dobiti priliku."

Više pogledajte ovdje.