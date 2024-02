DALIĆ: "Grupa nije loša, uživat ćemo u nogometu"

Hrvatska reprezentacija doznala je protivnike u grupnoj fazi Lige nacija. To su Portugal, Poljska i Škotska.

Rezultate ždrijeba komentirao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

"Pred nama je opet jedno veliko natjecanje. Naše finale ostaje iza nas, slijedi novo dokazivanje. Mislim da grupa nije loša. Portugal je izuzetno jak, drugi put smo s njim u Ligi nacija. Bit će ovo jako dobro natjecanje za nas, uživat ćemo u nogometu. Naš cilj je biti među prve dvije ekipe i proći u četvrtfinale. Liga nacija nam je bila rak-rana prva dva puta, treći put smo ušli u finale i to trebamo pokušati ponoviti", rekao je Dalić, piše Index.

Igrat će se i četvrtfinala

Grupna faza Lige nacija igrat će se od 5. rujna do 19. studenog, nokaut-faza od 20. do 25. ožujka, a završnica od 4. do 8. lipnja uz veliku promjenu. Dosad su na završni turnir išli samo pobjednici skupina lige A, a od ove sezone igra se nokaut-faza u koju idu prve dvije momčadi iz svake skupine.

Četvrtfinalni susreti igrat će se na dvije utakmice od 20. do 25. ožujka pa će u ionako natrpani raspored igračima biti ugurane još dvije utakmice. Ukratko, reprezentacija koja osvoji natjecanje odigrat će ukupno deset utakmica.

Liga nacija će ove sezone biti i direktno vezana za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. U dodatne kvalifikacije UEFA-e za SP 2026. godine ići će 12 drugoplasiranih reprezentacija iz kvalifikacija te četiri najbolje rangirane momčadi iz Lige nacija koje nisu osigurale plasman kroz kvalifikacije.