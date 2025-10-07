Čovjek koji je autor jednog od najvećih Thompsonovih hitova dobit će posebno priznanje

U srijedu, 8. listopada, s početkom u 11 sati, u dvorani Specijalne policije iz Domovinskog rata RH u Zagrebu (Trg žrtava fašizma 1), bit će posebno svečano. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. (UHBDR91), u suradnji s drugim braniteljskim udrugama, dodijelit će splitskom skladatelju i tekstopiscu Nenadu Ninčeviću tradicionalno priznanje "Velika zlatna plaketa – Da se ne zaboravi".

Ova nagrada dodjeljuje se pojedincima koji su svojim radom i djelovanjem pridonijeli očuvanju vrijednosti Domovinskog rata i stvaranju moderne hrvatske države, a među njima su i brojni glazbenici koji su svoj talent utkali u domoljubne pjesme.

Nenad Ninčević iza sebe ima impresivan opus – više od 2000 pjesama, od čega je više od 1100 registrirano u bazi HDS-ZAMP-a. Riječ je o jednom od najplodnijih i najnagrađivanijih autora hrvatske popularne glazbe, čiji su stihovi i melodije obilježili generacije slušatelja.

Autor je brojnih hitova, među kojima se posebno ističu "Geni kameni" i "Ako ne znaš šta je bilo", koje je napisao za Marka Perkovića Thompsona. Osim toga, Ninčević je stvarao za čitav niz domaćih izvođača i glazbenih sastava, nerijetko potpisujući i tekst i glazbu.

Od Tutti Frutti Banda do "Hrvatskih ruža"

Kao član legendarnog Tutti Frutti Banda, Ninčević je već u ranim godinama izgradio prepoznatljivo mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni. Kasnije je vodio Splitski festival, a danas predvodi vlastitu glazbenu skupinu "Hrvatske ruže", koja je u kratkom vremenu stekla široku popularnost zahvaljujući prepoznatljivim domoljubnim pjesmama.

Upravo će "Hrvatske ruže" nastupiti na svečanosti dodjele priznanja, gdje će premijerno izvesti novu pjesmu za koju mnogi već tvrde da će postati "hit nad hitovima". Tijekom događaja započet će i snimanje dokumentarnog filma o Nenadu Ninčeviću – skladatelju, tekstopiscu, gitaristu, producentu i umjetniku koji cijeli život posvećuje glazbi.

Ugledni gosti i međunarodni interes

Na svečanosti će, uz domaće uzvanike, biti prisutne i televizijske ekipe iz Texasa, što dodatno potvrđuje međunarodni interes za ovaj događaj. U prigodnom programu govorit će Tomislav Šaban, glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja, Anja Šovagović Despot, dramska umjetnica i glazbenica, Andrea Černivec, urednica i novinarka, Zoran Maras, predsjednik Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata RH, te Mladen Pavković, novinar i predsjednik UHBDR91.

Program će voditi Ivan Zaradić s Radio Marije, a ulaz je slobodan.