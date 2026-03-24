Cijene nafte ponovno iznad 100 dolara po barelu, poskupjelo i gorivo u Hrvatskoj

U ponedjeljak je Brent izgubio više od 10 posto vrijednosti nakon što je američki predsjednik Donald Trump odgodio nove napade na Iran

Cijena sirove nafte Brent ponovno je premašila granicu od 100 dolara po barelu, nakon što je dan ranije zabilježila snažan pad.

U utorak ujutro na azijskim tržištima Brent je porastao za 3,75 posto i dosegnuo 103,69 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta (Nymex Light Sweet) poskupjela za 3,42 posto, na 91,55 dolara.

Podsjetimo, u ponedjeljak je Brent izgubio više od 10 posto vrijednosti nakon što je američki predsjednik Donald Trump odgodio nove napade na Iran i nagovijestio mogućnost skorog mirovnog dogovora. Međutim, Teheran je ubrzo demantirao da pregovori uopće postoje, što je ponovno potaknulo rast cijena nafte.

Istodobno su porasle i cijene goriva u Hrvatskoj. Od ponoći je eurodizel, uz intervenciju Vlade, skuplji za 18 centi te sada stoji 1,73 eura po litri. Plavi dizel poskupio je za 30 centi i dosegnuo 1,19 eura po litri.

Premium goriva nisu obuhvaćena ograničenjem cijena pa njihove cijene variraju – benzin na pojedinim postajama doseže i do 2,30 eura po litri, dok dizel može stajati i do 2,25 eura.

