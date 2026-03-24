Cijene nafte ponovno iznad 100 dolara po barelu, poskupjelo i gorivo u Hrvatskoj

Cijena sirove nafte Brent ponovno je premašila granicu od 100 dolara po barelu, nakon što je dan ranije zabilježila snažan pad.

U utorak ujutro na azijskim tržištima Brent je porastao za 3,75 posto i dosegnuo 103,69 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta (Nymex Light Sweet) poskupjela za 3,42 posto, na 91,55 dolara.

BREAKING: Brent crude oil prices surge back above $100/barrel as Iran continues to deny peace talks with the US. pic.twitter.com/xlfjgVzhPr — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 24, 2026

Podsjetimo, u ponedjeljak je Brent izgubio više od 10 posto vrijednosti nakon što je američki predsjednik Donald Trump odgodio nove napade na Iran i nagovijestio mogućnost skorog mirovnog dogovora. Međutim, Teheran je ubrzo demantirao da pregovori uopće postoje, što je ponovno potaknulo rast cijena nafte.

Istodobno su porasle i cijene goriva u Hrvatskoj. Od ponoći je eurodizel, uz intervenciju Vlade, skuplji za 18 centi te sada stoji 1,73 eura po litri. Plavi dizel poskupio je za 30 centi i dosegnuo 1,19 eura po litri.

Premium goriva nisu obuhvaćena ograničenjem cijena pa njihove cijene variraju – benzin na pojedinim postajama doseže i do 2,30 eura po litri, dok dizel može stajati i do 2,25 eura.