Često se budite između 2 i 3 ujutro? To može biti znak ozbiljnog problema

Ako se često budite između 2 i 3 sata ujutro, nemojte to shvaćati olako. Stručnjaci upozoravaju da taj obrazac može ukazivati na dublje zdravstvene probleme koji ne bi smjeli ostati nezapaženi. Prema stručnjacima iz centra za cjelodnevnu skrb Alderberry Care, ponavljano noćno buđenje, osobito u isto vrijeme svake noći, nije samo bezazlena navika. Može biti znak hormonalne neravnoteže, reakcije na stres ili drugog zdravstvenog stanja koje zahtijeva pažnju liječnika.

"Mnogi naši pacijenti koji se bude oko 2 sata ujutro osjećaju se iscrpljeno, tjeskobno i nestabilno sljedeći dan. Iako je nesanica česta, posebno kod starijih, nikada je ne smatramo normalnom. Uvijek vrijedi provjeriti što stoji iza toga", poručili su.

Kortizol kao mogući uzrok

Dr. Eric Berg objašnjava da ovakvo buđenje može biti povezano s povišenom razinom kortizola, hormona stresa.

"Kortizol bi usred noći trebao biti nizak kako bi mozak mogao neometano prolaziti kroz faze dubokog sna. No, oko 2 sata ujutro većina ljudi je u fazi sporovalnog sna. Ako tada poraste razina kortizola, tijelo prima signal za buđenje - ubrzava se rad srca, lagano raste razina šećera u krvi, a um postaje aktivan", kaže dr. Berg.

Takva nagla promjena može vas probuditi i ostaviti budnima satima. Ako se to ponavlja, s vremenom dolazi do kroničnog umora, razdražljivosti i smanjene koncentracije.

Kako si pomoći?

Stručnjaci iz Alderberry Carea podijelili su nekoliko jednostavnih savjeta koji mogu pomoći poboljšati kvalitetu sna, posebno onima koji se često bude u ranim jutarnjim satima.

1. Krećite se tijekom dana

Blage fizičke aktivnosti, poput šetnje ili vrtlarenja, mogu pomoći tijelu da se prirodno umori do večeri.

2. Držite se rutine spavanja

Odlazite na spavanje i budite se u isto vrijeme svaki dan, čak i vikendom. To pomaže tijelu da uspostavi stabilan biološki ritam.

3. Stvorite umirujuće okruženje prije spavanja

Prigušena svjetla, tiha glazba i šalica toplog biljnog čaja mogu pomoći da se opustite.

4. Izbjegavajte kofein, alkohol i tešku hranu navečer

Ovi čimbenici mogu ometati uspavljivanje i dovesti do češćih buđenja.

5. Ograničite vrijeme pred ekranima

Plavo svjetlo s telefona i televizora može potisnuti lučenje melatonina, hormona važnog za san. Umjesto toga, pokušajte čitati knjigu ili slušati audioknjigu.

Alderberry Care ističe kako je povremena neprospavana noć normalna, ali ako se stalno budite u isto vrijeme, osobito ako to prati stres, ubrzan puls ili iscrpljenost, važno je potražiti pomoć.

"San ima ključnu ulogu u fizičkom i mentalnom zdravlju. Ako se svake noći budite u isto vrijeme, nemojte to zanemariti. Ponekad i male promjene u načinu života ili tretmanu mogu donijeti veliko poboljšanje", zaključuju stručnjaci.