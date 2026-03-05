Čak bi zakasnili na posao zbog jedne navike: Evo što otkriva novo istraživanje

Jutarnja kava za mnoge je nezaobilazan dio početka dana, a novo istraživanje sugerira da taj ritual može imati veći utjecaj nego što se često misli. Prema rezultatima ankete, način na koji započnemo dan – osobito uz šalicu kave – mogao bi biti dobar pokazatelj kakav će nam biti ostatak dana.

Istraživanje koje su proveli Talker Research i proizvođač kave Eight O’Clock Coffee obuhvatilo je 2000 ispitanika. Rezultati pokazuju da velika većina sudionika jutarnju kavu doživljava kao važan poticaj za suočavanje s dnevnim obvezama. Čak 73 posto ispitanika smatra da kava utječe na uspješnost njihova dana, dok 79 posto vjeruje da upravo ona može olakšati početak i tijek dana.

Važnost jutarnje kave dodatno dolazi do izražaja u razdoblju prelaska na ljetno računanje vremena, kada mnogi izgube sat sna. U takvim okolnostima jutarnji ritual ispijanja kave mnogima postaje još važniji dio dnevne rutine.

Podaci istraživanja pokazuju i koliko vremena ljudi posvećuju tom ritualu. U prosjeku ispitanici provedu oko 16 minuta pripremajući i ispijajući kavu. To je više nego što prosječno troše na tuširanje, za koje izdvajaju oko 11 minuta, doručak, koji traje oko devet minuta, ili uređivanje poput frizure i šminke, za što prosječno treba osam minuta.

Zanimljivo je i da gotovo polovica ispitanika, njih 47 posto, priznaje kako su spremni otići ranije na spavanje samo kako bi ujutro imali dovoljno vremena za svoju kavu. Čak ni pomicanje sata i gubitak sna ne mijenjaju tu naviku. Ako se uspavaju, tek 15 posto ljudi preskočilo bi kavu kako bi stigli na vrijeme.

Većina ispitanika radije bi se odrekla drugih jutarnjih obveza, poput pospremanja kreveta ili brijanja. Polovica sudionika ankete priznala je da bi čak radije zakasnila na posao nego propustila svoju prvu jutarnju šalicu kave.