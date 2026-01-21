Bura zatvorila dijelove Jadranske magistrale i A7, vozači na oprezu

Zbog jake bure u priobalju, jutros je zabranjen promet za vozila I. skupine na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, kao i na Jadranskoj magistrali na dionici Senj – Karlobag, izvijestio je Hrvatski autoklub.

Vozače u unutrašnjosti upozorava se i na moguću poledicu na vlažnim dijelovima kolnika zbog niskih temperatura.

U pomorskom prometu trenutačno nema poteškoća, no važno je istaknuti da se nedjeljom i blagdanima mijenja plovidbeni red na trajektnoj liniji Split – Vela Luka – Ubli. Trajekt iz luke Ubli tada isplovljava u 12 sati umjesto u 13, dok iz Splita polazi u 17 sati umjesto u 18 sati.

Putnicima se preporučuje da prije putovanja provjere aktualne informacije o prometu i plovidbi.