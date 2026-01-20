Bura i zimski uvjeti usporavaju promet, višesatna čekanja teretnih vozila na granicama

Na obalnom području puše jaka bura, zbog čega su na snazi zabrane prometa za određene kategorije vozila. Zimske službe trenutačno čiste i posipavaju prometnice, a na nekim dionicama promet se odvija usporeno jer se vozila zimske službe kreću manjom brzinom, izvijestio je u utorak Hrvatski auto-klub (HAK).

Ceste su mjestimice mokre i skliske, a zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice. Mogući su i odroni, dok se na pojedinim područjima pojavljuje magla. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Iz HAK-a apeliraju na vozače da prilagode brzinu i stil vožnje stanju na cestama, drže dovoljan razmak između vozila te da ne kreću na put bez odgovarajuće zimske opreme.

Pomorski promet odvija se bez zastoja.

Na graničnom prijelazu Bajakovo/Batrovci teretna vozila na ulazu čekaju oko pet sati, dok se na prijelazu Tovarnik/Šid čeka približno šest sati.