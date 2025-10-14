Bulj u velikom navijačkom zanosu. Danas je povijesni dan za Sinj: "Nije nas tu dovela lova, nego srce, ponos i krv Sinjana"

Danas je povijesni trenutak za sinjski sport i cijelu Cetinsku krajinu. Košarkaši Alkara po prvi put u klupskoj povijesti izlaze na europsku pozornicu, a u 18 sati u Rumunjskoj će odigrati utakmicu protiv CSO Voluntari u sklopu European North Basketball League (ENBL). Susret će biti dostupan gledateljima putem prijenosa na MAXSport 2.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ponos naroda koji ne kleči

Grad Sinj je uoči utakmice na nogama, a atmosferu je dodatno podigao gradonačelnik Miro Bulj, koji je emotivnom objavom naglasio što ovaj sportski pothvat znači za Sinj i Dalmaciju.

"Alkar danas piše povijest! Nije nas tu dovela lova, nego srce, ponos i krv Sinjana! Ovo nije samo sport, ovo je ponos naroda koji ne kleči! Rumunji, spremite se – stiže duša Cetine i dišpet Dalmacije! Za Sinj, za Alkara, za Hrvatsku!", poručio je Bulj.

Ulazak u ENBL predstavlja ogroman uspjeh za sinjski klub.