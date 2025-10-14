Bulj u velikom navijačkom zanosu. Danas je povijesni dan za Sinj: "Nije nas tu dovela lova, nego srce, ponos i krv Sinjana"

Danas je povijesni trenutak za sinjski sport i cijelu Cetinsku krajinu. Košarkaši Alkara po prvi put u klupskoj povijesti izlaze na europsku pozornicu, a u 18 sati u Rumunjskoj će odigrati utakmicu protiv CSO Voluntari u sklopu European North Basketball League (ENBL). Susret će biti dostupan gledateljima putem prijenosa na MAXSport 2.
Ponos naroda koji ne kleči
Grad Sinj je uoči utakmice na nogama, a atmosferu je dodatno podigao gradonačelnik Miro Bulj, koji je emotivnom objavom naglasio što ovaj sportski pothvat znači za Sinj i Dalmaciju.
"Alkar danas piše povijest! Nije nas tu dovela lova, nego srce, ponos i krv Sinjana! Ovo nije samo sport, ovo je ponos naroda koji ne kleči! Rumunji, spremite se – stiže duša Cetine i dišpet Dalmacije! Za Sinj, za Alkara, za Hrvatsku!", poručio je Bulj.
Ulazak u ENBL predstavlja ogroman uspjeh za sinjski klub.