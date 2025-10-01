Bulj protiv solarne elektrane kod Sinja: “Ne damo zemlju, ni Cetinu, ni narod”

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj oštro se usprotivio projektu izgradnje solarne elektrane Gala – Obrovac Sinjski, za koji tvrdi da nije u interesu lokalnog stanovništva, već stranih korporacija.

Bulj ističe kako iza projekta formalno stoji tvrtka Aureus Solis d.o.o., ali da je riječ o podružnici izraelske kompanije Enlight Renewable Energy, koja planira postavljanje solarnih panela na gotovo 250 hektara zemljišta u blizini izvora pitke vode i vodocrpilišta Kosinac.

“Površina kao 500 Junakovih igrališta trebala bi biti pokrivena panelima, unutar 2. zone sanitarne zaštite, na prostoru bogatom bioraznolikošću, arheološkim nalazištima i pašnjacima”, upozorio je Bulj.

Protiv studije utjecaja na okoliš

Povjerenstvo za procjenu utjecaja na okoliš o projektu će raspravljati u Zagrebu 1. listopada 2025., a Bulj najavljuje da će glasati protiv.

“Ne pristajem i ne odustajem! Ne dam ono što je naše – ni zemlju, ni Cetinu, ni narod”, poručio je, pozivajući i ostale članove Povjerenstva, posebno predstavnike Splitsko-dalmatinske županije, da se javno izjasne hoće li stati u obranu interesa građana.

“Nije borba protiv obnovljivih izvora, već protiv devastacije”

Bulj naglašava da nije protiv obnovljivih izvora energije, nego protiv “eksploatacije pod krinkom zelene tranzicije”. Prema njegovim riječima, obećana naknada od 16 milijuna eura u 30 godina ne može opravdati štetu, jer će građani kroz račune platiti višestruko više.

Podsjetio je i da je tijekom javne rasprave više od 500 građana, mjesni odbori, planinarska društva i udruge podnijelo primjedbe na projekt, ali da su sve odbijene.

“U dokumentima se priznaje da je riječ o propusnom krškom tlu, da je područje bogato bioraznolikošću i arheološkim nalazištima. No, unatoč tome, zaključeno je da nema negativnih utjecaja”, rekao je Bulj.

“Borba za kraj i buduće generacije”

Bulj je podsjetio i na ranije borbe protiv kamenoloma na Poljakovoj gredi i Koića gredi, naglašavajući da se neće dopustiti ni jedan projekt koji ugrožava prirodu i interese građana.

“Ovo nije političko ni ideološko pitanje, nego borba za naš kraj, našu vodu i našu djecu. Ne damo pitku Cetinu! Ne dam narod!”, poručio je na kraju.