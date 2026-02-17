Bulj objavu posvetio supruzi Jeleni: "Hvala što me trpiš"

Miro Bulj i njegova supruga Jelena obilježavaju 30 godina braka, a saborski zastupnik i sinjski gradonačelnik tim se povodom oglasio na društvenim mrežama.

"Danas nam je 30 godina braka. Draga moja Jelena, hvala ti za ljubav, za podršku i obitelj. Hvala što me trpiš sve ove godine, znam, nije ti lako", poručio je Bulj u objavi koju je popratio pjesmom Olivera Dragojevića "Vjeruj u ljubav".

Uz emotivnu čestitku supruzi, Bulj je u kratkoj poruci zahvalio na zajedničkim godinama, podršci i obitelji, a objava je ubrzo privukla pažnju i reakcije pratitelja.