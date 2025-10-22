Brutalni napadač iz splitske trgovine konačno uhićen!

U ponedjeljak 20. listopada obavijestili smo vas o događaju od prethodnog dana u kojem je muškarac tjelesno napadnut i ozlijeđen od strane njemu nepoznate osobe.

Nakon zaprimljene informacije o događaju, operativnim radom policijskih službenika utvrđen je identitet muškarca koji je jučer pronađen, uhićen i kriminalistički obrađen.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 50-godišnji muškarac 19. listopada 2025.godine u trgovini koja se nalazi u Tolstojevoj ulici u Splitu napao 45-godišnjeg muškarca, naguravao se s njim u prostoru trgovine da bi kada su tijekom naguravanja obojica zajednički izašla iz trgovine, oštećenog udario šakom nekoliko puta u predjelu glave i tako ga je teško ozlijedio.

Oštećenom je u bolnici pružena liječnička pomoć i utvrđeno je da je zadobio teške ozlijede na licu.

Nakon dovršenog istraživanje u odnosu na 50-godišnjaka utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teška tjelesna ozljeda i uz kaznenu prijavu je predan pritvorskom nadzorniku.