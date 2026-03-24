Broj poginulih u padu vojnog aviona u Kolumbiji narastao na 66, deseci ozlijeđenih

Broj poginulih u padu kolumbijskog vojnog zrakoplova porastao je na 66, prema najnovijim informacijama vlasti, nakon nesreće koja se dogodila nedugo nakon polijetanja na jugu zemlje u ponedjeljak. Riječ je o znatno većem broju žrtava u odnosu na prve izvještaje.

Prema riječima vojnog zapovjednika Huga Alejandra Lopeza, transportni avion prevozio je ukupno 128 ljudi – 11 pripadnika zračnih snaga, 115 vojnika i dvojicu policajaca. Ozlijeđeno je 57 osoba koje su prevezene u bolnice, a njih 30 nalazi se u stabilnom stanju u vojnoj klinici.

Ministar obrane Pedro Sanchez izjavio je da se zrakoplov srušio svega nekoliko minuta nakon polijetanja iz zračne luke Puerto Leguizamo, u blizini granice s Peruom. Prema prvim procjenama, letjelica je pri uzlijetanju na kraju piste udarila u prepreku, a tijekom pada jedno je krilo zahvatilo drvo.

Vatrogasac Eduardo San Juan Callejas naveo je da su nakon udara izbili požar i eksplozije zbog eksplozivnih sredstava koja su se nalazila u avionu.

Stanovnici tog teško pristupačnog područja prvi su pritekli u pomoć i izvlačili preživjele, dok snimke prikazuju kako ozlijeđene vojnike prevoze motociklima. Spasilačke ekipe i vojna vozila stigli su naknadno, no zahtjevan teren dodatno je otežao akciju.

Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro u ponedjeljak je ponovno upozorio na administrativne prepreke koje, kako tvrdi, usporavaju planove modernizacije vojske. Naglasio je da više neće tolerirati odgode jer su u pitanju ljudski životi te poručio da će nesposobni dužnosnici biti smijenjeni.

Kandidati na nadolazećim predsjedničkim izborima, zakazanima za 31. svibnja, izrazili su sućut obiteljima poginulih i zatražili temeljitu istragu nesreće.

Iz Lockheed Martina, proizvođača zrakoplova Hercules C-130, poručili su da su spremni pomoći kolumbijskim vlastima u rasvjetljavanju uzroka nesreće. Ovi se zrakoplovi koriste još od 1950-ih, a Kolumbija ih je uvela u uporabu krajem 1960-ih. Nedavno je dio flote moderniziran novijim modelima iz Sjedinjenih Američkih Država, a oznaka srušenog aviona odgovara jednom od prvih tako nabavljenih primjeraka.

Herculesi se u Kolumbiji često koriste za prijevoz vojnika u sklopu operacija tijekom višedesetljetnog unutarnjeg sukoba, u kojem je poginulo više od 450.000 ljudi.

Slična nesreća dogodila se krajem veljače u Boliviji, gdje se u gradu El Alto srušio vojni Hercules C-130. Tada je poginulo više od 20 ljudi, a tridesetak ih je ozlijeđeno, dok su rasute novčanice iz tereta izazvale nerede među lokalnim stanovništvom.