Briljantni Totić iz kluba Mertojak

U Osijeku je počeo XXXVI. Europski kup u kuglanju 2025., koji je ujedno i kvalifikacijsko natjecanje za plasman u Ligu prvaka.

Nakon prvog dana najviše srušenih čunjeva ima hrvatski reprezentativac Ivan Totić iz Mertojaka. Bila je to gotovo savršena igra – po setovima 161, 164, 155 i 198, samo dva manje od magičnih 200. Na kraju ukupno impresivnih 686, čak 46 više od zasad drugoplasiranog Mateja Tadića iz Crvene zvezde (SRB).

U sutrašnjem programu za Mertojak će prvi na staze izaći kapetan Nikola Muše, a zatim Dimitar Dimitrovski.