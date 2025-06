Brački OPG već treću godinu za redom osvojio zlato za najbolje ulje na najvećem svjetskom maslinarskom natjecanju

Brački kontinuitet kvalitete

Posebnu je pažnju privukao OPG Bodlović s Brača, koji je za svoju sortu M I Olive (srednje intenzivna Levantinka) osvojio treću uzastopnu zlatnu medalju na NYIOOC-u. Vlasnik Ivan Pfeiffer ne skriva zadovoljstvo: „Ovo je potvrda da upornost i tradicija daju rezultat, ali i motiv da nastavimo dokazivati kvalitetu te da naš obiteljski OPG ostane prepoznat diljem svijeta.”

Dalmatinski val zlata

Dalmatinski proizvođači ove su godine ostvarili osobito zapažen rezultat. Među laureatima su:

Camino – OPG Ivica Kapitanović (Hvar) ,

, Božić Uje – Uljara Božić, Svirče (Hvar) ,

, Sapunar – OPG Marko Sapunar (Hvar) ,

, Fortica Coratina-Leccino i Fortica Šoltanka – OPG Ivica Vlatković (Vodice) ,

, Zlatna Šoltanka Oblica – Zlatna Šoltanka (Šolta) ,

, Plavica – OPG Didini vrtovi (Vis) ,

, miOliva Dalmatia – OPG Hegler (Makarska rivijera) ,

, Testament Oblica Selekcija (Šibenik).

Njima se pridružuju i ulja iz Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije te niz otočnih OPG-ova, potvrđujući kako se kvalitetna proizvodnja od Istre preselila i duboko na jug Dalmacije.

I dok je Dalmacija ove godine ukrala dio medijske pažnje, iskusni istarski proizvođači poput Avistrie (Buje), Oleum Marisa (Vodnjan), OleaBB-a i OPG-a Bajkin nastavili su nizati zlata, a prva odličja odnijeli su i novi igrači iz kontinentalne Hrvatske. Takva širina potvrđuje kako se hrvatsko maslinarstvo više ne oslanja na jednu regiju nego na sinergiju cijele obale i zaleđa.

NYIOOC-ova lista pobjednika smatra se referentnim kompasom za uvoznike, distributere i vrhunske chefove diljem svijeta. Medalja iz New Yorka otvara vrata prestižnim restoranima i delikatesnim lancima, a nerijetko i podiže izvoznu cijenu boce za 20 do 30 posto. Za obiteljske OPG-ove poput bračkog Bodlovića ili šoltanskog Zlatne Šoltanke to znači i sigurniji plasman tijekom cijele godine, izvan granica turističke sezone.

Proizvođači ističu kako su do medalja ove godine došli unatoč nepovoljnim uvjetima koji su potrajali gotovo do berbe. Tko je riskirao ranije branje i preciznu obradu, nagrađen je svilenom teksturom i profinjenim aromama koje su žiri NYIOOC-a prepoznao kao – zlato.

Hrvatsko maslinovo ulje – svjetska marka u usponu

Sedamdeset i sedam zlatnih medalja iz New Yorka najbolji su dokaz da je Zeleno-plava Hrvatska ušla u elitno društvo. Ako je suditi po ovom rezultatu, domaća ulja već su iz „niche” proizvoda prerasla u globalni brend čije se ime s poštovanjem izgovara od Tokija do San Francisca. Sljedeći korak bit će povećanje količina bez kompromisa po kvalitetu – izazov kojem su, čini se, naši maslinari itekako dorasli.