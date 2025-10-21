BOWIEBOY – Michael Schlegel u Ghetto klubu

U četvrtak 23. listopada, u Ghetto klubu nastupit će Michael Schlegel, frontman benda Bowieboy.
"Bowieboy je trio iz Hildesheima u sjevernoj Njemačkoj, koji izvodi Bowiejeve pjesme u punk rock stilu! Od ranih 1990-ih Michael svira u više bendova različitih žanrova, a 2019. osniva Bowieboy za jedan tribute događaj. Njegovi nastupi poznati su po visokoj energiji! Čak i bez svog benda, njegov je cilj povesti publiku na putovanje kroz svemir prekrasnih pjesama Davida Bowieja, koji je apsolutna zvijezda u Michaelovoj glazbenoj svijesti." (iz najave organizatora)
Najavljeni su i gosti iznenađenja…
Početak koncerta je u 21 sat.
Za više informacija pratite Ghetto klub na društvenim mrežama.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
1
0