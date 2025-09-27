Blizanci iz Splita briljirali na velikoj pozornici! Maris i Arsen Kokeza opet pokazali talent, poslušajte 'Hej, hej'

Djevojačica iz Splita Maris Kokeza i njezin brat blizanac Arsen, desetogodišnjaci, oduševili su publiku i žiri na Festivalu dječje pjesme 'Raspjevane pahuljice' održanom u Mrkonjić Gradu, osvojivši prvo mjesto.

Festival je okupio 35 mališana iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, a ukupno je izvedeno 30 pjesama. Mars i Aresen predstavili su se pjesmom 'Hej, hej!', za koju su glazbu i tekst potpisali Sanja Ivančić, a aranžman Leo Škaro.

Pod mentorstvom Branke Pleštine Stanić.

Organizatori festivala bili su Udruženje 'Mali princ', općina Mrkonjić Grad i Kulturni centar 'Petar Kočić', u čijim prostorijama je i održan događaj.

Nije njihov prvi javni nastup Maris i Arsena. Blizanci već nižu značna postignuća na glazbenim festivalima i natjecanjima, a svojim talentom ističu se među svojim vršnjacima.

Podsjetimo, Maris i Arsen su već nastupali na 'Malom Splitu' gdje je njihov scenski nastup dodatno je oživio Plesni klub Sirena, dok je koreografiju osmislila Ivana Kokeza.