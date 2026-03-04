Blanka Vlašić: "Vjera mi daje veliku snagu"

Blanka Vlašić proteklog se vikenda prvi put pojavila u javnosti nakon vijesti o razvodu od belgijskog novinara Rubena Van Guchta, s kojim ima sina. Jedna od hrvatskih najuspješnijih sportašica bila je govornica na konferenciji posvećenoj ženama, a za IN Magazin je iskreno progovorila o majčinstvu, vjeri i životnim izazovima s kojima se nosi.

Izazovi majčinstva

Otkako je u studenom 2022. rodila sina Monda, život joj se, kaže, potpuno promijenio. Otvoreno je govorila o strahovima koji su sastavni dio roditeljstva. "Bilo mi je lakše kad sam shvatila da je taj strah, pogotovo kod prvog djeteta, svima zajednički. Toliko sam se bojala, stalno sam provjeravala diše li. Ponekad to radim i danas, nakon tri godine", priznala je Blanka.

Istakla je kako se neizvjesnost i nervoza uoči velikih sportskih natjecanja ne mogu usporediti s izazovima koje donosi dijete. "Dođeš u neke godine, ostvariš nešto u životu i misliš da te ništa ne može iznenaditi. A onda te majčinstvo potpuno izuje iz cipela. Sama sam sebi smiješna, čak mi i mama kaže da sam naporna sa stalnim pitanjima 'što ako'", ispričala je.

Njezin sin, kojeg je dobila u braku s Rubenom Van Guchtom, sada ima tri godine. Na pitanje kada postaje lakše, kroz smijeh odgovara: "Baš sam neki dan pitala prijateljicu zna li se što, a ona mi je rekla: 'S 18'. Znači, još samo 15 godina strahovanja. Ali majčinstvo je toliko lijepo da ga nikakvi strahovi ne mogu zasjeniti", poručila je.

"Vjera je dio moje svakodnevnice"

U nošenju sa svakodnevnim strahovima i izazovima veliku joj snagu, priznaje Blanka, daje vjera. "Ne mogu izmjeriti koliku mi snagu daje, ali ona je jednostavno neizostavan dio mog života i svakodnevice."

Dodala je da posebno voli korizmu. "Korizma mi je najdraže doba godine. Volim to povlačenje u sebe, u vlastitu pustinju, jer nas ona može mnogočemu naučiti", smatra Vlašić.

O kritikama i javnom životu

Kao jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica, navikla je na život pod povećalom javnosti i na razne komentare. Priznaje da se s kritikama susretala tijekom cijele karijere, a posebno kada je javno govorila o svojoj vjeri.

"Što god kažem, uvijek ima onih kojima se to sviđa i onih kojima se ne sviđa. Svaka izjava javne osobe danas je, više nego ikad, podložna kritikama. Naravno, kad sam svjedočila vjeru, nekima je to bilo posebno osjetljivo, ali to ne može izbrisati ono u što vjerujem", rekla je.

S vremenom je naučila kako se nositi s negativnim komentarima. "Možemo mi govoriti da nas nije briga što ljudi misle, ali jako je važno pronaći krug ljudi kojima pripadaš i koji će te prihvatiti, jer ipak smo mi socijalna bića", zaključila je.