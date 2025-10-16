Blanka Vlašić otkrila formulu uspjeha: "Pronađi svrhu i radi s ljubavlju"

Jedna od najuspješnijih hrvatskih atletičarki, Blanka Vlašić, gostovala je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska gdje je govorila o životu nakon karijere, radu s djecom i novim projektima.

– Karijera je završila, ali sportaš tu ne staje. Sve što ti je sport dao, imaš potrebu prenijeti dalje – svojoj djeci, gradu i državi – rekla je Vlašić.

Blanka je danas predsjednica Atletskog kluba ASK Split i suosnivačica digitalne platforme MVPiz, koja roditeljima pomaže pronaći idealan sport za njihovu djecu.

– Djeca trebaju istraživati različite sportove. Nije cilj medalja, već da što više djece ostane u sportu – poručila je.

Govoreći o neuspjehu, Vlašić je istaknula da ga ne treba doživljavati kao kraj:

– Neuspjeh je dio puta. Mene su neuspjesi izgradili više nego uspjesi. Treba ih oplakati, ali i prepoznati kao poticaj za iskorak.

Podsjetila je i na svoj poznati pobjednički ples:

– Nikad ga nisam planirala. Dogodio se spontano, bio je to moj način povezivanja s publikom.

Najavila je i konferenciju Sport Innovest 2025., projekt koji povezuje sport, tehnologiju i poslovanje s ciljem pomoći klubovima u suvremenom okruženju.

– Danas mladi često žele uspjeh i slavu, ali za mene uspjeh znači pronaći osobnu svrhu. Kad znaš zašto nešto radiš, sve ostalo dođe samo od sebe – zaključila je Blanka Vlašić.